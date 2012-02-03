У Києві горіли склади будівельних матеріалів

Київ. 3 лютого. УНІАН. Сьогодні близько 11.50 у Дніпровському районі Києва, на вул. Регенераторній, 4, у складському приміщенні ТОВ «Новітні технології» виникла пожежа.

Як повідомляє прес-служба МНС, орієнтовна площа займання – 600 кв. м.

За попередніми даними, горіли будівельні матеріали. На місці події працювали пожежно-рятувальні підрозділи Головного управління МНС у Києві. Пожежа була ліквідована о 13.07. Загиблих і травмованих немає.

Причини пожежі з`ясовуються.