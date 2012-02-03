Комунальні служби столиці готові до нових снігопадів

Київ. 3 лютого. УНІАН. У зв’язку з поновленням опадів снігу в столиці, служби “Київавтодору” та житлово-комунальних управлінь міста продовжують роботу з очищення дорожньої мережі та вивезенню снігу з автошляхів та прибудинкових територій міста.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, комунальні служби мобілізовані для прибирання снігу.

Київська міськдержадміністрація просить водіїв з розумінням поставитися до роботи дорожніх служб, які працюють у безперервному режимі, щоб в найкоротший термін очистити усі дороги та автошляхи столиці. Влада міста звертається до киян з проханням не залишати припарковані автомобілі на проїжджих частинах, оскільки вони

заважатимуть роботі комунальних служб, не перешкоджати роботі прибиральної техніки та бути уважними за кермом і сумлінно дотримуватись правил дорожнього руху.

За прогнозами Українського Гідрометцентру вже в понеділок в столиці значно потеплішає. Температура на наступному тижні коливатиметься від 5 до 15 градусів з позначкою мінус, очікують незначний снігопад.