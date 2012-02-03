Визначено 3 вулиці, які реконструюють

Київ. 3 лютого. УНІАН. У 2012 році КК «Київавтодор» продовжить ремонт вулично-шляхової мережі столиці, в рамках якої запланована, зокрема, реконструкція вулиці Електротехнічної у Деснянському районі, а також вулиць С. Сагайдака та Каховської у

Дніпровському районі.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на підписані відповідні розпорядження КМДА.

Крім того, на численні прохання мешканців, в Оболонському районі у поточному році збудують підземний пішохідний перехід – біля будинку на вул. Героїв Сталінграда, 4.

Разом з тим, одразу з настанням сприятливих погодних умов «Київавтодор» розпочне

роботи з відновлення дорожнього покриття на інших об’єктах автошляхової мережі столиці відповідно до плану.

Як зазначають в КМДА, згідно зі Стратегією розвитку Києва до 2025 року планується виконати ремонт і відновлення 85% дорожнього покриття міста.