Визначено 3 вулиці, які реконструюють
На Оболоні збудуть підземний перехід
Київ. 3 лютого. УНІАН. У 2012 році КК «Київавтодор» продовжить ремонт вулично-шляхової мережі столиці, в рамках якої запланована, зокрема, реконструкція вулиці Електротехнічної у Деснянському районі, а також вулиць С. Сагайдака та Каховської у
Дніпровському районі.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на підписані відповідні розпорядження КМДА.
Крім того, на численні прохання мешканців, в Оболонському районі у поточному році збудують підземний пішохідний перехід – біля будинку на вул. Героїв Сталінграда, 4.
Разом з тим, одразу з настанням сприятливих погодних умов «Київавтодор» розпочне
роботи з відновлення дорожнього покриття на інших об’єктах автошляхової мережі столиці відповідно до плану.
Як зазначають в КМДА, згідно зі Стратегією розвитку Києва до 2025 року планується виконати ремонт і відновлення 85% дорожнього покриття міста.