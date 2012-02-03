Оголошення переможців конкурсу «Кращий педагог 2011 року»

6 лютого о 15.00 у Будинку вчителя відбудеться традиційний урочистий захід «Благословен, учителю мій, будь!». Столична професійно-технічна освіта вшановує кращих представників освітянської професії – викладачів та майстрів виробничого навчання, що за результатами своїх професійних здобутків отримали право на звання «Кращий педагог 2011 року».

Кращих педагогів столиці вітатимуть учнівські колективи художньої самодіяльності професійно-технічних навчальних закладів столиці.

Протягом 2011 року закладами профтехосвіти було проведено 38 регіональних конкурсів, олімпіад та змагань, серед яких, 12 регіональних конкурсів та змагань серед педагогічних працівників та навчальних закладів, ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із 9 базових дисциплін.