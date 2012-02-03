У Київському зоопарку народилось мавпенятко

Київ. 3 лютого. УНІАН. У Київському зоопарку 21 січня у зеленої мартишки народилося дитинча чоловічої статі.

Як повідомляє прес-служба КП “Київський зоопарк”, прикметно, що мама малюка Тутсі свого часу була штучно вигодувана працівниками відділу «Примати» зоопарку – через відсутність лактації у її матері. У Тутсі це вже четвертий малюк.

«Хлопчик» народився здоровим, він продовжує годуватися материнським молоком, вже потроху навчається пересуватися самостійно. Працівники відділу «Примати» вважають, що на наступному тижні мама Тутсі та її малюк вже зможуть приймати гостей”, - прокоментували в зоопарку. 8 лютого малюка планують показати журналістам.

Право надати кличку для малюка зоопарк надає журналістам та користувачам мережі Інтернет – з урахуванням того, що ім’я повинно починатися з літери «Т», як і у його мами. Прохання надсилати пропозиції на електронну скриньку angelika.komarova@gmail.com.

Як повідомляв УНІАН, на Різдво, 7 січня, у Київському зоопарку у родини лам народилося дитинча чоловічої статі.

*** Розповсюджена зелена мартишка в Південній, Східній та Західній Африці. Вагітність триває 165 днів. В 17 -18 століттях, коли вони вперше були завезені до Європи, їх називали морськими чи заморськими кішками, бо мавпочка по розмірах трішечки більша за домашніх котів. Тривалість життя: в природі до 20 років, в неволі, як правило, значно довше.