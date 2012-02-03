Завершено реконструкцію ділянки Позняківського колектора

Київ. 3 лютого. УНІАН. Ремонтні роботи з ліквідації аварійної ситуації, яка сталася на Позняківському каналізаційному колекторі чотири роки тому на розі вулиць Здолбунівської та Ревуцького, завершено. Наразі перед запуском реконструйованої ділянки колектора в експлуатацію на об’єкті проводяться пусконалагоджувальні роботи. Про це повідомляє прес-служба “Київводоканалу”.

За рішенням комісії, до складу якої входили представники замовників проекту, виконавців та фахівці “Київводоканалу” як експлуатуючої сторони, здійснюється поступове зняття свердловин водозниження для випробування інфільтрації колектора, тобто перевірки його герметичності і здатності витримувати статичний тиск підземних вод.

Остаточний пуск колектора відбудеться після успішних результатів перевірки.

Для ліквідації аварії на Позняківському каналізаційному колекторі демонтували та замінили 45 метрів пошкодженої труби та виконали футерування поліетиленом внутрішніх її стінок, що захистить колектор у майбутньому від руйнуючої дії газової корозії.

Довідка. Позняківський каналізаційний колектор побудований і уведений в експлуатацію у 1994 році. Його діаметр — 2, 280 м, загальна протяжність – близько 6 км. Пролягає від Новодарницького колектора по Харківському шосе до каналізаційної насосної станції “Позняки” на території комплексу очисних споруд Бортницької станції аерації.

Колектор відводить близько половини усіх стічних вод лівобережної частини міста, забезпечує їх перерозподіл між першими, другими та третіми чергами очисних споруд БСА. Крім того, він знижує навантаження на нижню частину Новодарницького каналізаційного колектора, стан якого сьогодні через зношеність (збудований у 1969 році) є вкрай незадовільним.

Замовник проекту відновлення аварійної ділянки Позняківського колектору – Управління капітального будівництва Київводоканалу, виконавець – ТОВ концерн «Київпідземшляхбуд».