Помічник судді вимагав 7 тис. доларів хабара

Київ. 3 лютого. УНІАН. Прокуратурою Києва спільно з працівниками УСБУ в місті Києві за хабарництво затримано помічника судді Оболонського районного суду столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, за вирішення питання щодо швидкого розгляду цивільного спору між громадянами про стягнення 1,5 млн. грн. позики та постановлення за його результатами судового рішення на користь позивача зловмисник вимагав і за посередництва рідної сестри одержав від представника цивільного позивача 7 тис. доларів хабара.

Помічника судді затримано. Прокуратурою за вказаним фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.