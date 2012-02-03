У Києві розроблено 134 тематичні екскурсійні маршрути

Київ. 3 лютого. УНІАН. У Києві в рамках підготовки до Євро-2012 розроблено 134 тематичні екскурсійні міські та заміські маршрути: 74 пішохідні (з них 55 музейних), 54 автобусні та 6 теплохідних.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на Управління туризму, готельного господарства і курортів.

Запропоновані туристично-екскурсійні програми будуть супроводжувати екскурсоводи та гіди-перекладачі, які отримали відповідний дозвіл на право здійснення туристичного супроводу.

Для зручності туристів випущено 240 тис. примірників 40 видів буклетів із туристично-екскурсійними маршрутами містом.

Як нагадують у КМДА, до початку чемпіонату в столиці будуть встановлені туристично-інформаційні центри та вказівники до визначних історико-культурних та туристичних об`єктів міста.

Київська міськдержадміністрація має намір найближчим часом провести конкурс із залучення інвестора для встановлення у столиці туристичних інформаційних центрів. Передбачено, що вони функціонуватимуть за 25 затведженими адресами як у середмісті, так і на вокзалах, станціях метрополітену, у місцях масового перебування людей.