Порушено справу щодо продажу у 2009 р.приміщення на Інститутській

Київ. 3 лютого. УНІАН. Прокуратура Печерського району столиці порушила кримінальну справу проти чиновників Київської міської державної адміністрації, які у 2009 році за заниженою у 3,5 млн. грн. ціною продали приміщення у центрі міста.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, справу було порушено 1 лютого за фактом незаконної приватизації службовими особами Головного управлінням комунальної власності КМДА у 2009 році комунального майна територіальної громади міста площею 247 кв. м шляхом заниження вартості об`єкта під час приватизації нежитлових приміщень по вул. Інститутській (ч. 2 ст. 233 Кримінального кодексу України).

Приватизовані приміщення були продані за 2,5 млн. грн., тоді як фактична їх вартість на той час становила понад 6 млн. грн.

Розслідування кримінальної справи доручено Печерському райуправлніню ГУ МВС України в місті Києві.