Київ готує програму модернізації служб МНС

Київ. 3 лютого. УНІАН. Голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ запропонував усім управлінням та службам, а також представникам Міністерства надзвичайних ситуацій долучитися до розробки та втілення столичного стандарту цивільного захисту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, під час збору керівного складу органів управління МНС у Києві О.ПОПОВ закликав усіх співробітників служб МНС надавати свої пропозиції.

Також голова КМДА запланував незабаром зібрати спеціальну нараду для систематизації та обговорення напрацювань майбутнього «Столичного стандарту цивільного захисту».

«Ми можемо і будемо застосовувати супутники, гелікоптери, найсучаснішу техніку і технології. Якщо ми матимемо чітко сформульовану мету і ставитимемо перед собою конкретні завдання, то я абсолютно переконаний, що у нас буде підтримка держави та уряду. І такий рівень взаємодії може стати прикладом для всієї України. Наш Стратегічний план розвитку міста передбачає досягнення найвищих стандартів, у тому числі і в реагуванні на надзвичайні ситуації», – сказав О.ПОПОВ.

Він нагадав, що «Столичний стандарт» втілюватимуть у кількох сферах життєдіяльності міста, як то освіта, медицина, виробництво. Для цього вивчаються найкращі світові досягнення у тій чи іншій галузі, які адаптуються до особливостей України, залучаються найновіші розробки й інноваційні підходи вітчизняних вчених.

За його словами, столиця уже почала створювати базу для реалізації сучасних технологій порятунку. Передусім йдеться про створення єдиної автоматизованої інформаційної системи, сучасної системи оповіщення громадян про надзвичайні ситуації, будівництво гелікоптерних майданчиків для застосування цивільної авіації.

«Сучасні технології, у тому числі гасіння пожеж, надання допомоги в аварійних ситуаціях, як свідчить світова практика, неможливі без застосування гелікоптерів. Ми уже розпочали спорудження першого майданчика для гелікоптерів. Найближчим часом плануємо створити цілу мережу таких майданчиків у всіх районах міста. Скажу більше: гелікоптери невдовзі зможуть виготовляти наші київські підприємства, адже потреба у такому виді техніки є не лише у столиці”, - зазначив голова КМДА.

О.ПОПОВ переконаний, що згодом Київ зможе налагодити також виробництво оснащення рятувальних служб, у тому числі надвисокі висувні драбини та спеціальний транспорт.