Порушено справу проти екс-директора КП «Притулок для тварин»

Київ. 3 лютого. УНІАН. Прокуратурою Подільського району Києва порушено кримінальну справу відносно колишнього директора КП «Притулок для тварин».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, справу порушено за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Як встановлено під час перевірки фінансово-господарської діяльності КП «Притулок для тварин», колишній директор зазначеного підприємства умисно в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище, провів процедуру закупівлі автомобілів «Опель Віваро», не обладнаних для транспортування непродуктивних тварин, за цінами, які перевищили ринкові, чим заподіяв збитків КП «Притулок для тварин» на суму понад 172 тис. грн.

Розслідування кримінальної справи доручено слідчому прокуратури Подільського району.