Патріарх Філарет проти передачі Києво-Печерської Лаври УПЦ МП

Київ. 3 лютого. УНІАН. Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату ФІЛАРЕТ виступає категорично проти передачі заповідників «Києво-Печерська Лавра» і «Почаївська Лавра» у підпорядкування УПЦ Московського патріархату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

За словами патріарха, він ознайомлений з відповідною ініціативою деяких народних депутатів.

«Ми категорично проти цього. Ці депутати не розуміють наслідків цієї передачі», - сказав він.

Як зауважив патріарх ФІЛАРЕТ, може виникнути така ситуація, що майно Почаївської Лаври та Києво-Печерської Лаври буде належати Московському патріархату і РПЦ, тоді як самі ці храми увійдуть до єдиної української помісної церкви.

«Тому ми будемо виступати до кінця і боронити Києво-Печерську Лавру і Почаївську Лавру і не дамо можливості передати у власність національні святині українського народу Російській державі», - сказав він.

При цьому патріарх ФІЛАРЕТ додав, що якщо ці святині стануть власністю Москви, то українських вірян взагалі на поріг не пустять.