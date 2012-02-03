Київ. 3 лютого. УНІАН. Майже 40% киян готові працювати нелегально заради високої заробітної плати.

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах опитування, проведеного Київським міським центром зайнятості у грудні 2011 року — січні 2012 року.

"Опитування підтвердило, що 37% респондентів за браком інших варіантів погодяться на виплати у конвертах, аби мати роботу та стабільний заробіток. Можна припустити, що таку думку поділяє насамперед молодь, яка брала участь в опитуванні", - повідомили у Київському міському центрі зайнятості.

За результатами опитування, люди, вік яких сягає 40 років та більше, ставляться до умов працевлаштування значно прискіпливіше, оскільки попереду у них проблеми з оформленням та нарахуванням пенсії.

"На наш погляд, левову частину наших респондентів, які відповіли, що ставляться до неофіційного працевлаштування негативно, складають саме особи віком від 40 років – це 25%. Для тих, хто про пенсію поки ще не замислюється, важливий день сьогоднішній. Їм байдуже до особливостей працевлаштування, головне – гарна зарплата. Людей з такими прагматичними поглядами виявилась майже третина – 30%", - повідомили у центрі.

Згідно з даними опитування, байдужими до нелегального працевлаштування виявились лише 3% респондентів.

"Можна припустити, що ці люди працюють офіційно та отримують задовільну заробітну плату. Тих, хто зараз працює нелегально, з числа наших активних респондентів виявилося лише 5%", - констатували у Київському центрі зайнятості.