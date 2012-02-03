З робітничих спеціальностей найбільші зарплати пропонують електрозварникам

Київ. 3 лютого. УНІАН. На ринку праці у Києві найбільше потрібні електрозварники, водії та електромонтери.

Відповідні дані оприлюднені Київським міським центром зайнятості.

"У січні 2012 року загальна кількість вакансій у базі Київського міського центру зайнятості становила майже 12 тисяч", - йдеться у повідомленні.

Перше місце у рейтингу спеціалістів, які є найбільш необхідними на київському ринку праці, посіла професія електрозварника. Таких вакансій з максимальною заробітною платою у 6 тис. грн. було зареєстровано 122.

На другому місці серед робітничих професій - водій з максимальною заробітною платою до 5 тис. грн., на третьому - електромонтер (до 4,7 тис. грн.).

Серед службовців роботодавці найчастіше шукають начальників відділу з зарплатою до 10 тис. грн., фахівців (із зарплатою до 8 тис. грн.) та менеджерів (із зарплатою до 7 тис. грн.).

В інших професіях на київському ринку праці найбільшн потрібні монтажники (з максимальною зарплатою до 4 тис. грн.), прибиральники (із зарплатою до 3,8 тис. грн.) та вантажники (із зарплатою до 3 тис. грн.).

Рейтинг складався за показником максимальної заробітної плати, яку пропонували роботодавці.

Проте за кількістю оголошених вакансій лідирують спеціальність слюсаря (із зарплатою на рівні до 4,1 тис. грн., 596 вільних робочих місць), прибиральники (568 вакансій із зарплатою до 3,8 тис. ггрн.) та двірники - 470 вільних робочих місць із зарплатою до 3 тис. грн.