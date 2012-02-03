Київ запровадить свій знак якості

Київ. 3 лютого. УНІАН. Київ має намір уже цього року запровадити власний знак якості, яким відзначатиме продукцію столичних підприємств, що відповідає найвищим світовим вимогам. Знак якості «Столичний стандарт» будуть отримувати лише ті підприємства столиці, чия продукція відповідатиме найвищим вимогам.

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністарції, про це сказав голова КМДА О.ПОПОВ під час візиту на ПАТ «Макаронна фабрика».

Він нагадав, що реалізація Стратегії розвитку Києва передбачає подальше впровадження міських програм підтримки київського виробника. Однак, підкреслив він, столична влада підтримуватиме передусім ті підприємства, які забезпечуватимуть найвищу якість своєї продукції.

За словами голови КМДА, заслужити, аби такий знак з’явився на упаковці, буде не легко. Перш ніж отримати його, підприємство та його продукція проходитиме суворе тестування. Однак, символ Києва на упаковці означатиме для киян найвищу якість продукції та найкращий соціальний захист працівників, що її виготовляють. Розробити такий проект очільник столичної держадміністрації доручив Головному управлінню промислової, науково-технічної та інноваційної політики КМДА спільно з Торгово-промисловою палатою України.

«Пам’ятаєте, в Радянському Союзі був знак якості. І люди довіряли йому, адже він дійсно гарантував найвищий рівень продукції. Ми хочемо відродити цю практику у Києві. І зараз розробляємо відповідний проект. Умовно ми назвали його «Столичний стандарт якості». Ймовірно, це буде символ Києва, яким ми відмічатимемо продукти та товари, що підтвердили свою високу якість», - сказав О.ПОПОВ, висловивши переконання, що це дасть можливість киянам виокремити дійсно якісну продукцію і допомогти вберегтися від неякісних сурогатів.

Він підкреслив, що мета київської влади – підтримати якісні зміни у розвитку деяких традиційно київських галузей, оскільки за їх продукцією стоїть світове визнання міста, його іміджу науково центру, в який є сенс вкладати серйозні інвестиції.