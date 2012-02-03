Субсидії киянам перераховано в січні автоматично

Київ. 3 лютого. УНІАН. В Києві для сімей із дітьми або особами першої чи другої групи інвалідності зменшено відсотки обов’язкової частки оплати за житлово-комунальні послуги. Наразі вона складає 10%, а не 15%, як було раніше.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління праці та соціального захисту населення.

Як відзначається в повідомленні, із 1 січня 2012 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 06.07.2011р. № 278 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету міністрів України від 27.07.1998р. № 1156». Цим документом передбачено, що сім’ї, до складу яких входять діти або особи першої чи другої групи інвалідності, із середньомісячним сукупним доходом на одного зареєстрованого члена родини, який не перевищує величини прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, сплачуватимуть 10% середньомісячного сукупного доходу. Станом на 1 січня 2012 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць складає 1017 грн.

Для сімей, які отримували субсидії в січні, перерахунок було зроблено автоматично, зважаючи на зменшення відсотків обов’язкової частки плати.

У Головному управлінні соцзахисту населення нагадують киянам про необхідність звернутися до органів соціального захисту для продовження субсидії на наступний період.