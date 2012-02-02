У парку Дружби народів проходить фестиваль сніговиків

Київ. 2 лютого. УНІАН. На території спортивно-розважального комплексу «Екстрим-парк», який знаходиться у парку Дружби народів, триває фестиваль сніговиків.

Як повідомляє прес-служба Київської міської міської державної адміністрації, вже у перші дні фестивалю у конкурсі взяли участь 43 команди, серед яких майже половина – родинні. Серед учасників фестивалю – представники підприємств та установ, політичних партій, учні шкіл не тільки району і міста, а й інших областей України.

Мета проведення фестивалю – активізація відпочинку на свіжому повітрі, залучення до зимових видів спорту, поєднання фізичних навантажень з творчістю.

Оцінюються сніговики у номінаціях «Найсмішніший», «Найбільший», «Найспортивніший», «Найромантичніший», «Діловий». Враховуються зовнішній вигляд та технологія виготовлення снігової фігури. Переможець обирається членами журі та за результатами інтернет-голосування після розміщення фотографій сніговиків на сторінці Facebook. Інтернет-голосування продовжиться до 5 лютого. Команди-переможниці будуть нагороджені призами.

Цікаво, що під час фестивалю учасники мають можливість спробувати власні сили також у сноукейблі, сноукайтингу, лижних естафетах, покататися на ковзанах, пограти у фрісбі, взяти участь у майстер-класах з ліплення снігових скульптур.

Більш детальну інформацію про фестиваль сніговиків можна знайти на веб-сайті: http://xpark.kiev.ua.

Лише за перші дні виставку сніговиків відвідало близько 2 тис. людей.