Чи стане реальністю blue line на київських островах?

Розвиток київських островів, здається, стає для місцевої влади чи не найголовнішим проектом перед затвердженням Генерального плану столиці. Ласий шматочок землі у центрі Києва, як зізнався головний архітектор Сергій Целовальник, вже давно цікавить інвесторів, але до розробки окремих проектів треба було обов`язково визначити філософію розвитку островів як єдиного цілісного організму рекреаційної зони. А це не багато, не мало — 37 островів, серед яких найбільші - Муромець, Труханів, Долобецький, Венеціанський, Жуків, Козачий та Ольгин, які вподобали кияни для свого відпочинку.

Перший крок зроблено. За результатами міжнародного містобудівного конкурсу "Дніпровські перлини" таку філософію було знайдено. Найкращим з 48 конкурсних проектів визнано роботу румунських архітекторів - Габріеля Паскаріу, Юліана Канова, Крістіни Злоти, Розіни Драгомір та Алесандру Тудозе. Саме до Бухаресту і "поїде" перша премія у розмірі 20 тисяч доларів. І саме цей колектив матиме переваги у подальшому процесі з реалізації проекту.

- Я був впевнений, що проект-переможець був розроблений українськими архітекторами — настільки детально, зі знанням природної специфіки київських островів він був зроблений, - каже Сергій Целовальник, наголошуючи, що для журі конкурсні проекти були "анонімними" — кожному з них було присвоєно номер.

Жоден з 13 проектів, представлених українськими авторами, навіть не пробився до фіналу. Конкуренція була дуже високою і географічно різноманітною: ідеєю з розвитку київських островів захопилися архітектори з Австралії, Бельгії, Боснії та Герцеговини, Великобританії, В`єтнаму, Індії, Індонезії, Ірландії, Іспанії, Італії, Китаю, Колумбії, Литви, Мексики, Молдови, Пакистану, Польщі, Росії, Словаччини, США та Фінляндії.

- Перед розробкою проекту ми вивчали кожен острів за такими параметрами, як населення, історія, місця підтоплення, флора, фауна, а також доступність для громадян, - повідомила Розіна Драгомір, одна із авторів проекту-переможця "The blue line".

Згідно з проектом, головною артерією, яка об’єднуватиме всі острови й забезпечуватиме доступ для громадян, має стати стане "блакитна" лінія, а всю територію пропонується розділити на рекреаційні зони (для відпочинку, занять спортом тощо), буферні та природоохоронні зони. При цьому румунські архітектори пропонують побудувати на Жуковому острові навчальний центр, а у Парку Дружби народів - виставковий центр. На інших островах румунські архітектори рекомендують побудувати так звані хоспіси для людей похилого віку.

- Дніпро має стати унікальною віссю навколо самого великого парку в Києві. "Блакитна лінія" як інтегрована транспортна система може стати новим брендом Києва", - зазначила Розіна Драгомір.

На думку румунських архітекторів, також доцільно київські острови виокремити у спеціальну адміністративну одиницю столиці та створити окремий орган з управління цією територією. Як відомо, зараз всі острови належать до різних районних адміністрацій: Деснянської, Дніпровської, Оболонської, Дарницької та Голосіївської. І кожна з них час від часу заявляє свої претензії на ці території.

- Ідею розвитку островів, схвалену міжнародним журі, у разі прийняття нашими фахівцями, буде внесено до Генерального плану. Після цього буде розроблено детальний план території на кожен острів, але у цілісній системі розвитку. І лише потім розпочнеться об`єктне проектування, - повідомив головний архітектор Києва.

При цьому Сергій Целовальник наголошує, що ніякого житлового будівництва на островах не вестиметься. "Там не планується будівництва житла і цього бути не може. Йдеться лише про створення будинків санаторного типу для людей похилого віку. Я вам гарантую, що будівництва житла не буде", - майже роздратовано заявив він та наголосив на необхідності забезпечення максимального доступу громадян на острови.

- Повинні бути спортивні майданчики, але я категорично проти розвитку в цій зоні водно-моторних видів спорту, оскільки це збільшує навантаження на екологічну систему і руйнує її, - пояснив головний архітектор столиці.

Отже, київські острови все ж розвиватимуть...

Дарина Миколайчук,

Фото УНІАН