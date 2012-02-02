Фінансування «швидкої допомоги» в Києві збільшено на 40%

Київ. 2 лютого. УНІАН. Цього року на утримання Станції швидкої медичної допомоги Київ виділив на 38,2% більше коштів, ніж минулого року, або на 35 млн. 546,9 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Надані містом кошти підуть, серед іншого, на додаткове оснащення карет екстреної допомоги та покращення умов праці співробітників «швидкої». Крім того, в арсеналі медиків побільшає ліків, зокрема і дороговартісних препаратів, які застосовуються при лікуванні інфарктів та інсультів, запевнили в КМДА, додавши, що видатки на медикаменти з розрахунку на один виклик «швидкої допомоги» зросли, у порівнянні з минулим роком, із 6 грн. до 35 грн.

Як зазначив голова КМДА Олександр ПОПОВ, столична невідкладна допомога потребує негайної реформи і для цього місто не пошкодувало ані грошей, ані ресурсів.

«Важливо, аби «швидка» не лише приїжджала вчасно, але й мала все необхідне для допомоги хворим. Наша мета – забезпечити максимально якісну медичну допомогу киянам ще на догоспітальному етапі», - сказав О.ПОПОВ.

Він зазначив, що нині нормативи вимагають від «швидкої» прибуття за адресою не довше, ніж за 10 хвилин після виклику. Аби київська «швидка» завжди прибувала вчасно, у місті створять сітку пунктів базування бригад. Сьогодні передбачено 25 постійних пунктів на території медичних закладів, та ще 16 – тимчасових. З цією ж метою на станції розпочалася робота з модернізації засобів зв’язку та автоматизованої інформаційно-диспетчерської системи (АІДС). Інформація про виклик миттєво передаватиметься на підстанцію, що розташована найближче до адреси виклику. Одночасно виклик отримуватиме безпосередньо бригада швидкої медичної допомоги через GPS-навігатори.

Також цього року передбачена реконструкція і самою будівлі Київської міської станції швидкої медичної допомоги. Там запланована надбудова 4-го поверху для єдиної диспетчерської служби. Також «швидка» отримає нове програмне забезпечення, комп’ютерну систему та сучасні засоби зв’язку. Для цього у міському бюджеті передбачили 1 млн. грн.

В КМДА також інформують, що за кошти державного бюджету Київ придбав 63 нові автомобілі для Станції швидкої медичної допомоги.

Як нагадує міська влада, з початку медичної реформи у Києві розмежовано швидку та невідкладну медичну допомогу для дорослого та дитячого населення, спеціалізовані психіатричні бригади передано до складу психіатричної лікарні, Київрадою затверджено правила виклику бригад швидкої та невідкладної медичної допомоги, створено Київський міський центр екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф.