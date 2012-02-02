У березні запрацює новий корпус Олександрівської лікарні

Київ. 2 лютого. УНІАН. Новозбудований інфекційний корпус столичної Олександрівської лікарні планують відкрити для прийому хворих 1 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було повідомлено сьогодні під час огляду стану будівництва нового корпусу головою Київської міської державної адміністрації Олександром ПОПОВИМ.

Очільник КМДА під час спілкування з журналістами зазначив, що в інфекційному центрі роботи вже на завершальному етапі і фактично майже вже виконані.

“Є питання наладки сучасного обладнання: рентген-обладнання, лабораторного. І на це потрібно буде, на думку фахівців, приблизно 3 тижні. Ми хотіли б безумовно відкрити цей заклад так, щоб вже в той же або наступний день сюди вже змогли прийти перші пацієнти. Порадившись між собою ми знаходимо такий об’єктивний варіант, що ми можемо до кінця лютого зробити відкриття цього корпусу”, - повідомив О.ПОПОВ.

Він нагадав, що цей корпус лікарні будується вже понад 7 років. На його фінансування виділено і освоєно 92 млн. грн. “Тобто це надсучасний корпус інфекційний, якого в Україні до цього часу, на жаль, не існувало”, - відзначив голова КМДА.