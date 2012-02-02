Київ будуватиме для медиків службове житло

Київ. 2 лютого. УНІАН. Столиці не вистачає, щонайменше, 3 тис. 270 медиків, серед яких 500 лікарів первинної ланки.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на начальника Головного управління охорони здоров’я Віталія МОХОРЄВА.

За його словами, однією з найболючіших проблем столичної медицини залишається кадровий дефіцит, адже укомплектованість медичними працівниками загалом у галузі охорони здоров’я становить лише 80%.

Аби змінити цю тенденцію, в місті започатковано програму «місцевих стимулів» для медичних працівників. Ідеться передусім про забезпечення житлом, пільгове користування громадським транспортом та збільшення зарплат.

Так, новобудови для медиків з’являться на вулиці Підвисоцького, 4-В, Ушакова, 16 та на житловому масиві Позняки-4. Останні дві адреси увійшли до переліку інвестиційних проектів у рамках реалізації Стратегії розвитку Києва. Окрім того, минулого року голова КМДА Олександр ПОПОВ підписав розпорядження «Про будівництво житла для працівників медичних закладів комунальної власності Києва», яке передбачає фінансування половини вартості будівництва квартир за рахунок бюджетних коштів.

В КМДА зазначають також, що міським кошторисом на поточний рік передбачено і зростання на 23% заробітної плати працівників медичної галузі. Так, середня зарплата дільничних лікарів-терапевтів, педіатрів та лікарів загальної практики/сімейних лікарів, що становила у 2011 році 3 тис. 206 грн, у 2012 році зросте до 3 тис. 974 гривень.

Також, за представниками медичної галузі в повному обсязі збережене право на пільговий проїзд у міському громадському транспорті, говориться в повідомленні КМДА.

Міська влада також інформує, що відповідно до місцевої програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров’я столиці на 2011-2016 роки, передбачено підготовку 140 лікарів у НМУ імені О.О.Богомольця. На цю програму у 2011 році було виділено з міського бюджету 519,3 тис. гривень, а бюджетом-2012 передбачені видатки у сумі 1 519,2 тис. гривень. Крім того, до кінця 2014 року буде підготовлено ще 1 тис. 250 сімейних лікарів, що становитиме близько 70% від необхідної кількості.