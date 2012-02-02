Тарифи на ЖКП влада не планує переглядати

Київ. 2 лютого. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ сподівається, що цього року вдасться уникнути потреби підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги в столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, чи після запланованих у цьому році виборів тарифи залишаться такими ж як сьогодні.

“Киянам не треба чекати підвищення тарифів на ЖКП тому, що у нас немає в планах цього робити. Це - що стосується нашої компетенції. Що стосується уряду, то заявлено прем’єр-міністром офіційно, що такого не буде робитись”, - зазначив О.ПОПОВ.

На його думку, впродовж всього року буде реалізовуватись тарифна політика на захист людей, в даному випадку киян, і тарифи не зростуть.

Разом з тим він підкреслив, що дуже багато в цьому питанні залежить від ціни на газ.

“Безумовно, якщо зростання енергоносіїв буде приводити до того, що будуть збиткові підприємства, то питання можливо, щоб воно стояло. Але ми всі маємо надію, що ціна на газ буде зменшена, знайдуться варіанти альтернативних видів палива і буде зроблено все, щоб запобігти зростанню тарифів. Я думаю, що з цим місцева влада, уряд упорається. Треба пережити цей рік. В цьому році, я думаю, таких тенденцій не буде”, - сказав О.ПОПОВ.