Кошти на муніципальні надбавки медикам і вчителям закладені

Київ. 2 лютого. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ запевнив, що в бюджеті Києва на цей рік закладені всі необхідні кошти на муніципальні надбавки медикам, вчителям, працівникам сфери культури та ін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам на прохання прокоментувати заяви окремих депутатів Київради про відсутність в міському бюджеті на цей рік фінансування на муніципальні надбавки вчителям і медикам.

“Це абсолютно не вірна інформація. Тому що не тільки медикам, але і працівникам освіти, культури, соціальної сфери ми виділили відповідне фінансування. Наприклад, що стосується сфери охорони здоров’я, то ми на 23% збільшили фінансування в порівнянні з минулим роком. Це дуже серйозна цифра. І безумовно частина цих коштів спрямована на те, щоб підтримати соціально, в тому числі і за рахунок муніципальних надбавок наших працівників охорони здоров’я. Тому в цьому році закладені кошти так як ми обіцяли”, - запевнив О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня заступник голови фракції «УДАР» Наталія НОВАК заявила, що в столичному бюджеті на 2012 рік кошти на виплату муніципальних надбавок не передбачені, а обіцянки чиновників – ніщо інше, як маніпуляції.

За її поясненням, існують стимулюючі надбавки, які фінансуються державою, передбачені законом та є обов’язковими. Натомість, муніципальні надбавки, які були ініційовані депутатами у 2007 році, є додатковим соціальним захистом бюджетних працівників.

Н.НОВАК зазначає, що крім надбавок від держави медики та вчителі отримували ще й 20% надбавку від міста. Однак, стверджує вона, цього року чиновники відмовилися закласти необхідні кошти в бюджеті Києва.