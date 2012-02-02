В місті продовжать приватизацію гуртожитків

Київ. 2 лютого. УНІАН. Міська влада Києва прискорює процес переведення відомчих та державних гуртожитків на баланс міста, що дасть змогу мешканцям цих гуртожитків швидше реалізувати своє право на приватизацію житла.

Як інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це заявив голова КМДА Олександр ПОПОВ під час візиту до гуртожитку на вул. Волкова, 10-А, який рішенням сесії від 26 січня вже було передано з балансу АК «Київенерго» до комунальної власності.

За словами О.ПОПОВА, вже за тиждень будуть залагоджені усі формальні питання, і мешканці гуртожитку на вул. Волкова зможуть створити об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

«Ми розглядаємо цей гуртожиток, як пілотний проект. На його прикладі відпрацюємо весь механізм передачі та благоустрою гуртожитків у Києві. Звичайно, місто надасть мешканцям усю необхідну допомогу», - сказав О.ПОПОВ. Так, він пообіцяв, що вже завтра сюди приїде бригада комунальників, аби усунути прориви у системі водопостачання. Як тільки дозволить погода – буде відремонтовано дах.

«Однак функціонування ОСББ, як форма управління колишніми гуртожитками, буде найефективнішим. З одного боку, люди зможуть суттєво заощаджувати здаючи не житлові приміщення, з іншого – хто як не мешканці краще знає на що саме витратити заощаджені кошти», – підсумував керівник КМДА.

За його словами, міська влада розглядає приватизацію кімнат у гуртожитках лише як проміжний етап у вирішенні житлових проблем киян, що не мають власних квартир.

Загалом, у 2012 році можливість приватизувати свої кімнати отримають мешканці щонайменше 19 гуртожитків. Одне рішення (щодо гуртожитку на вул. Волкова, 10-А) вже прийнято на сесії. Очікується, що ще два гуртожитки перейдуть до комунальної власності після лютневої сесії Київради. Документи щодо 16 інших гуртожитків перебувають на погодженні.

Як один із варіантів подальшого покращення житлових умов для мешканців гуртожитків міська влада розглядає придбання ними квартир за програмою 70х30. Нагадаємо, що за цією програмою люди сплачують лише 70% вартості квартир у нових будинках. А ще 30 – компенсується за рахунок державного бюджету.

За даними КМДА, з 2006 року, коли Київрада делегувала райрадам повноваження приймати на баланс гуртожитки, до комунальної власності міста та районів було прийнято лише чотири гуртожитки.

�,����"8 �7 �едставник румунської команди архітекторів Розіна ДРАГОМІР, їхня концепція врахувала заселеність островів, їхню історію, можливість затоплення, доступність, а також інші особливості, які характерні для кожного острова. Першочергово їхньою метою було створити систему захисту збережених до сьогодні зелених зон і подальше збереження островів як рекреаційної території. Тобто, «передбачалося закласти в концепцію збереження «зеленого серця» у центрі метушливого Києва», зазначила вона.

У той же час архітектори пропонують створити пішохідні доріжки для ознайомлення з територією островів, буферні зони, що сполучатимуть заповідні зони, які збережені на островах, з тією частиною островів, яка буде більш освоєною. Зокрема, на островах допускають можливість будівництва адміністративних корпусів, де будуть перебувати люди, що контролюватимуть ситуацію на островах, будівництво навчальних центрів, які можуть бути віддані у керівництво таким структурам, як Ботанічний сад чи іншим науковим підрозділам. Житлова забудова також передбачається, але це можливо лише на одному з островів – на острові Водників.

Як повідомила Р.ДРАГОМІР, на Трухановому острові передбачається створити великий парк з територіями дикої природи. На Венеціанському острові пропонують встановити велике Колесо огляду. На території нинішнього парку Дружби народів пропонується так само створити парк, присвячений співдружності та миру. Розроблено три стадії з впровадження цієї концепції: п’ять років - на визначення заповідних та буферних зон; п’ять-десять років – створення місць масового відпочинку, а також місць для навчальних програм; десять-п’ятнадцять років – завершення розвитку островів, у тому числі будівництво житлових центрів.

Також острови пропонується з’єднати водним транспортом «Блакитна лінія». Для цього на островах пропонується обладнати модульні платформи, які служитимуть входами до зон відпочинку. Ці модульні платформи, як уточнила представник авторів проекту, можна буде розібрати у будь-який момент. За її словами, такий водний шлях центром міста може стати брендом столиці України і привабити додатково туристів.

Крім того, на островах, на які можна буде дістатися автотранспортом, пропонується зробити стоянки для машин на спеціальних платформах і оздобити їх так званим зеленим екраном, створеним з живої зелені.