Фасад ЦУМу після реконструкції не зміниться

Київ. 1 лютого. УНІАН. Головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК заявляє, що фасад будівлі ЦУМу не змінюватиметься під час реконструкції, яку проводять власники.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ЦЕЛОВАЛЬНИК повідомив сьогодні журналістів.

«Роботи з реконструкції всередині будівлі проводитимуться. Заборонити інвесторам, які мають у володінні цю будівлю і які хочуть поліпшити її, зробити фешенебельний магазин, я заборонити не можу, і бажання такого немає. Жодних змін зовнішнього вигляду тут не буде», - сказав С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.

Водночас головний архітектор Києва уточнив, що інвестор має право на заміну деяких матеріалів на фасаді будівлі. «Якщо там потрібна заміна, наприклад, матеріалів столярних на більш якісний матеріал, то це допустимо, не змінюючи форми. Поліпшення матеріалів можливе», - додав він, підкресливши, що ще не бачив проекту реконструкції ЦУМу.

С.ЦЕЛОВАЛЬНИК повідомив, що Головне управління містобудування і архітектури Києва відмовило власникам будівлі в установці огорожі на відстані 6 м по периметру будівлі. «У мене просили дозволу зробити огорожу, яка вийде на 6 м на період виконання робіт. Я – проти. Ми вирішили, досягнувши консенсусу, що роботи з реконструкції проводитимуться всередині, а на фасаді висітиме красива сітка із зображенням цього фасаду», - пояснив головний архітектор столиці.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого київський ЦУМ закрився на реконструкцію.

У компанії "Еста Холдинг", яка займається реконструкцією ЦУМу, відзначили, що найближчим часом буде представлено концепцію реконструкції універмагу. "Під час реконструкції торгові площі ЦУМу будуть розширені за рахунок більш раціонального використання території внутрішнього двору. Фасад ЦУМу буде збережений у незмінному вигляді", - повідомили в компанії.

Реконструкція триватиме від 1 до 2 років.