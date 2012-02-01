Румунський проект визнали найвдалішим

Київ. 1 лютого. УНІАН. У міжнародному відкритому містобудівному конкурсі «Дніпровські перлини» щодо концепції збереження та розвитку київських островів переміг проект румунської команди архітекторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК сьогодні на прес-конференції, присвяченій підбиттю підсумків конкурсу.

Він підкреслив, що метою конкурсу було виявити кращі ідеї збереження та розвитку київських островів. Об’єктом проектування були 37 островів у руслі річки Дніпро, найбільшими з яких є острови Великий, Муромець, Труханів, Долобецький, Венеціанський, Жуків, Козачий та Ольжин.

За інформацією С.ЦЕЛОВАЛЬНИКА, на конкурс надійшло 48 конкурсних проектів з 23 країн світу. В результаті попередньої експертизи було відібрано 45 конкурсних проектів, які повністю відповідали умовам конкурсу.

Серед країн, що надали свої роботи: Австралія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Велика Британія, Колумбія, Мексика, Пакистан, США, Фінляндія, Іспанія, Індія, Індонезія та інші. Від України було подано на конкурс 13 проектів.

За результатами он-лайн голосування міжнародного журі конкурсу, що відбулося з 4 по 12 січня, було відібрано 8 кращих проектів.

Як підкреслив головний архітектор Києва, до сьогоднішнього дня авторів і розробників проектів не оголошували, а конкурсні роботи подавались під спеціальними шифрами у довільному порядку.

18 січня стали відомі результати остаточного голосування міжнародного журі, згідно з яким першу премію було присуджено проекту «The blue line».

За словами С.ЦЕЛОВАЛЬНИКА, сьогодні вранці було відкрито конверти з інформацією про авторів проектів, які були фіналістами, і стало відомо, що перемога дісталася румунській команді – це четверо молодих людей, які робити проект під керівництвом свого вчителя, кандидата наук, архітектора Габріеля ПАСКАРІУ.

С.ЦЕЛОВАЛЬНИК звернув увагу, що другу премію отримала команда архітекторів з Колумбії.

Команда, яка отримала першу премію, нагороджена призом у 20 тис. дол., за другу премію – 5 тис. дол.

До міжнародного журі, яке оцінювало роботи, увійшли семеро осіб, серед яких архітектори з Швейцарії, Нідерландів, Німеччини, а також України.

Як розповіла на прес-конференції представник румунської команди архітекторів Розіна ДРАГОМІР, їхня концепція врахувала заселеність островів, їхню історію, можливість затоплення, доступність, а також інші особливості, які характерні для кожного острова. Першочергово їхньою метою було створити систему захисту збережених до сьогодні зелених зон і подальше збереження островів як рекреаційної території. Тобто, «передбачалося закласти в концепцію збереження «зеленого серця» у центрі метушливого Києва», зазначила вона.

У той же час архітектори пропонують створити пішохідні доріжки для ознайомлення з територією островів, буферні зони, що сполучатимуть заповідні зони, які збережені на островах, з тією частиною островів, яка буде більш освоєною. Зокрема, на островах допускають можливість будівництва адміністративних корпусів, де будуть перебувати люди, що контролюватимуть ситуацію на островах, будівництво навчальних центрів, які можуть бути віддані у керівництво таким структурам, як Ботанічний сад чи іншим науковим підрозділам. Житлова забудова також передбачається, але це можливо лише на одному з островів – на острові Водників.

Як повідомила Р.ДРАГОМІР, на Трухановому острові передбачається створити великий парк з територіями дикої природи. На Венеціанському острові пропонують встановити велике Колесо огляду. На території нинішнього парку Дружби народів пропонується так само створити парк, присвячений співдружності та миру. Розроблено три стадії з впровадження цієї концепції: п’ять років - на визначення заповідних та буферних зон; п’ять-десять років – створення місць масового відпочинку, а також місць для навчальних програм; десять-п’ятнадцять років – завершення розвитку островів, у тому числі будівництво житлових центрів.

Також острови пропонується з’єднати водним транспортом «Блакитна лінія». Для цього на островах пропонується обладнати модульні платформи, які служитимуть входами до зон відпочинку. Ці модульні платформи, як уточнила представник авторів проекту, можна буде розібрати у будь-який момент. За її словами, такий водний шлях центром міста може стати брендом столиці України і привабити додатково туристів.

Крім того, на островах, на які можна буде дістатися автотранспортом, пропонується зробити стоянки для машин на спеціальних платформах і оздобити їх так званим зеленим екраном, створеним з живої зелені.