Рахунки киян за тепло деталізують

Київ. 1 лютого. УНІАН. Для киян на квитанціях за сплату житлово-комунальних послуг розміщуватимуть детальну інформацію щодо спожитого тепла.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністарції, зроблено це зважаючи на звернення мешканців міста з питання розрахунків за послуги централізованого опалення, які виконуються організаціями, що обслуговують будинки.

За інформацією директора КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (ГІОЦ)

Станіслава КАПЛУНЕНКА, у рахунках за січень 2012 р. буде розміщена інформація щодо розміру тарифу за послуги централізованого опалення за 1 Гкал у залежності від терміну оплати (не пізніше або після 20 числа місяця, що слідує за розрахунковим), щодо кількості спожитих Гкал та розрахункової вартості квадратного метру опалювальної площі.

Як зазначається в повідомленні КМДА, у столиці поступово здійснюються заходи щодо переходу на облік комунальних послуг за фактом споживання. Як повідомлялось раніше, у будинках, обладнаних будинковими засобами обліку теплової енергії, нарахування оплати за централізоване опалення здійснюється згідно показників і тільки в опалювальний період.