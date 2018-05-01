Останній день київського ЦУМу: знижки на все, черги на вулиці

Вчора люди скуповували матрьошки і робили фото на фоні кришталю, а вже сьогодні універмаг закрили на рік на реконструкцію. Легендарний ЦУМ на Хрещатику працював останній день - універмаг закривається на масштабну реконструкцію.

"Сьогодні" побувала в одному з найстаріших магазинів міста, який через величезні знижки був вщент заповнений людьми. А відомі люди розповіли нам, що їх пов`язує з культовим місцем радянської епохи.

Такого в ЦУМі не бачили давно. "Це все мені нагадало радянські часи - люди йдуть і йдуть, шикуються величезні черги, товару не вистачає, а коробки не встигають розпаковувати", - ностальгує продавець одягу Олена. І дійсно - у відділі кришталю на першому поверсі людей - не проштовхнутися. Знижки на все - близько 100 грн., але продавець не встигає загортати товар в папір...

"Скажіть, у мене зараз немає грошей, - звертається жінка до продавця. - А де-небудь можна купити такий різнобарвний кришталик, як тут?". Але відповідь розчарувала: в Києві такого немає, а місце для нової точки вони тільки шукають (деякі, до речі, вже знайшли собі місця в різних ТРЦ). Поруч у відділі плафонів і ламп торгували зі знижкою в 30%.

"Люди гребуть, ось вже половину продали. Це польські плафони. У Києві таких не знайдеш, от і черги", - каже продавець Ніна Петрівна. Зменшили ціну в цей день навіть на швейцарські годинники вартістю від 3,5 тис. грн. Правда, всього на 10%. А у відділі сувенірів мало не билися за матрьошки. "В останній день найбільш ходовий товар - матрьошки. Ми знижок не робили, але люди спеціально приходять і кажуть, щоб ми продали їм матрьошку або вишиванку на згадку про ЦУМ. Вони всі живуть на Хрещатику, постійні клієнти", - каже продавець Ганна Невша.

На фоні кришталю і люстр ми помітили пару, що фотографувалася. "Валя, згадай, як в день весілля ми побігли сюди купити мені костюм, а вийшло, що купили ще й люстру, і кришталь, і всякі дрібниці", - посміхаючись згадує чоловік. "Як це дрібниці? Між іншим, то пальто в мене ще досі є", - обурилася його дружина.

ЦУМ був свого часу культовим для багатьох відомих людей. "Я з народження жила на Хрещатику, а до ЦУМу з подружками бігали постійно, як на променад. Це у нас такі розваги були. Особливо ескалатори, на яких можна було покататися, - розповіла екс-заступник мера Ірена Кільчицька. - А в старших класах я там навіть проходила практику з торгівлі у відділі жіночого одягу. Туди вся інтелігенція ходила, яка жила в центрі: артисти, диктори".

Перший президент України Леонід Кравчук, який довгий час працював в ЦК КПУ (на нинішній Банковій), теж заходив до ЦУМу. "Партія не схвалювала походи по магазинах, але до ЦУМу я все-таки пару разів заходив. Купував сорочку, батарейки для ліхтарика. Ще онукові конструктор там брав. У порівнянні з тим, що мені вдалося бачити в США, Швейцарії, Англії, тобто у найкращих універмагах світу, ЦУМ програє - давно пора привести до ладу", - розповідає Леонід Макарович. А ось актриса Ольга Сумська, яку часто бачать в універмазі, не знала про закриття: "Що, серйозно? Ой, ну ви мене засмутили. Пам`ятаю ще студентами ми вистоювали тут довгі черги за порошком - тоді миючі засоби були в дефіциті. Та й взагалі я тут часто посуд купувала".

Розширятимуть двір, фасад не чіпатимуть

У компанії "Еста Холдинг", яка займається реконструкцією ЦУМу, кажуть, що вже найближчим часом представлять киянам концепцію реконструкції універмагу. Поки ж проект реконструкції - таємниця за сімома замками. "В ході реконструкції торгові площі ЦУМу будуть розширені за рахунок більш раціонального використання території внутрішнього двору. Фасад ЦУМу буде збережений в незмінному вигляді", - говорять в компанії.

Реконструкція триватиме від 1 до 2 років. У мерії також кажуть, що універмаг не змінить свій профіль. "Там буде сучасний торговий центр. Планується тільки перепланування всередині", - розповів нам заступник голови КМДА з питань архітектури і землі Михайло Кучук. Щоправда, продавці чули про те, що на першому поверсі буде цілий продовольчий поверх. "Це не супермаркет буде, а невеликі магазинчики з їжею і елітним алкоголем. Я чула, що хочуть прибудувати зсередини ресторан, а до нього ліфт. Але не знаю, наскільки це відповідає дійсності", - розповідає нам продавець люстр Ніна Петрівна.

Сергій Гальченко, газета "Сегодня"