Для медиків проведуть заняття «Школа практикуючого лікаря»

Сьогодні зберуться вперше

Київ. 1 лютого. УНІАН. Сьогодні, 1 лютого, у поліклініці сімейного лікаря Дніпровського району «Русанівка» (вул. Ентузіастів, 49) відбудеться перше заняття нового освітньо-просвітницького проекту для лікарів «Школа практикуючого лікаря». Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, проект розпочато за спільною ініціативою Головного управління охорони здоров’я м. Києва, Всеукраїнського Лікарського Товариства та за підтримки Міністерства охорони здоров’я України. Перше заняття, на яке запрошені лікарі лікувально–профілактичних закладів Дніпровського району, буде присвячено питанню реформування системи охорони здоров’я. Для участі в заході запрошені, зокрема, заступник Міністра охорони здоров’я України Олександр ТОЛСТАНОВ, начальник Головного управління охорони здоров’я м. Києва Віталій МОХОРЄВ, Президент Всеукраїнського Лікарського Товариства Олег МУСІЙ, начальник управління охорони здоров’я Дніпровської районної у м. Києві держадміністрації Даніель КАРАБАЄВ. Початок о 15.00.

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