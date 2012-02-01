На вторинному ринку вартість житла у січні зросла на 0,65%

Київ. 1 лютого. УНІАН. На вторинному ринку нерухомості Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у січні 2012 року зросла на 0,65% (12 дол.) – до 1 845 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за зазначений період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1 424 дол./кв. м, найдорожчим — Печерський, де середня ціна продажу становила 2 999 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано у Святошинському районі – на 1,45% (22 дол.) – до 1 536 дол., Шевченківському районі – на 1,28% (30 дол.) – до 2 375 дол./кв. м, Дніпровському – на 0,56% (9 дол.) – до 1 608 дол., Деснянському районі — на 1,25% (18 дол.) — до 1 456 дол./кв. м, Оболонському — на 1,77% (32 дол.) — до 1 844 дол., Солом’янському — на 1,40% (22 дол.) — до 1 596 дол., Голосіївському — на 1,41% (25 дол.) — до 1 796 дол.

При цьому зниження вартості квадратного метра житла спостерігалося в Печерському районі – на 0,20% (6 дол.) – до 2 999 дол./кв. м, Подільському – на 0,83% (14 дол.) – до 1 674 дол., Дарницькому районі – на 0,56% (8 дол.) – до 1 424 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказано за наслідками реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.