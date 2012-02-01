Влада пояснює безлад у сфері МАФів відсутністю чіткої статистики

Київ. 1 лютого. УНІАН. Столична влада пояснює безлад у сфері діяльності малих архітектурних споруд (МАФів) відсутністю чіткої статистичної бази щодо них.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі голови комісії КМДА з питань координації заходів із впорядкування діяльності тимчасових споруд – начальника Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики Київської міської державної адміністрації Людмили ДЕНИСЮК.

Вона зауважила, що за неофіційним даними, сьогодні у Києві налічується близько 15 тис. малих архітектурних форм.

“У базі Головного управління архітектури їх нараховується близько 13 тисяч, у базі Головного управління контролю за благоустроєм ще більше, а у «Київенерго» свої, інші цифри. Як ми бачимо, чіткої бази та статистики щодо кількості тимчасових споруд у Києві нема, як і відсутня комплексна нормативно-правова база із розміщення тимчасових споруд (МАФів). Саме це і призвело до корупції та свавілля у сфері даного бізнесу”, - сказала Л.ДЕНИСЮК.

Вона підкреслила, що у поточному році столична влада планує завершити розробку єдиної схеми розташування тимчасових споруд у Києві.

За її словами, районні адміністрації міста Києва зараз спільно з Головним управлінням архітектури КМДА та Інститутом генплану розробляють схеми розташування цих тимчасових споруд та їх зовнішнього вигляду. Остаточно схема розташування ТС буде затверджена після громадського обговорення з громадськими організаціями підприємців.

Л.ДЕНИСЮК також зазначила, що на період розробки схеми розташування ТС буде впроваджено тимчасовий порядок отримання документів на діяльність ТС. Вперше у Києві ця документація буде уніфікована. Такий порядок впроваджено відповідно до рішення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у сфері дерегуляції.

Чиновниця також повідомила, що у розробці схеми легалізації взяли участь як державні органи, так і громадські організації підприємців. Після опублікування прийнятого Київрадою рішення про легалізацію діяльності ТС представники бізнесу до 1 травня поточного року мають надати до міського дозвільного центру «Єдине вікно» відповідну заявку.

Л.ДЕНИСЮК нагадала, що процес оформлення буде безкоштовним і триватиме не більше 5 днів. У 2012 році діяльність ТС буде регламентовано двома документами – угодою про пайову участь та довідкою про функціональне призначення ТС.

“Ми бачимо, який опір чинять політики, які багато років «кришували» тіньовий бізнес у кіосках, отримували фінансування – вони проявили свою позицію під час голосування у Київраді щодо легалізації ТС. Проте вже за рік ми плануємо вперше за 20 років навести лад у сфері роботи кіосків, зробити її прозорою, наповнити бюджет та припинити безконтрольне встановлення нових кіосків», – заявила Л.ДЕНИСЮК.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня ц.р. на сесії Київради депутати прийняли рішення, згідно з яким власникам існуючих в столиці малих архітектурних форм (МАФів), які встановлені з додержанням всіх норма та правил і мають всю необхідну документацію, дозволено працювати до кінця року за умови укладання договорів про сплату пайової участі в утримання об`єктів благоустрою Києва.

Цим же рішенням депутати встановили заборону на розміщення тимчасових споруд (ТС): на відстані меншій, ніж 20 метрів від входу (виходу) до (від) станцій метрополітену та зупинок громадського транспорту; в межах 1,5 км зони навколо НСК «Олімпійський»; в межах відведених земельних ділянок торгових центрів; у разі наявності рішення про демонтаж ТС та в інших випадках, передбачених законодавчими та нормативно-правовими актами.