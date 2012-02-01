Попов попередив власників МАФів, які є порушниками, про наслідки

Київ. 1 лютого. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ попередив власників кіосків, які працюють з порушеннями правил і норм, що їх тимчасові споруди вивозитимуть не на штрафмайданчики, а відправлятимуть відразу на металобрухт.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА.

Голова міськдержадміністрації нагадав, що 26 січня Київрада легалізувала діяльність тимчасових споруд у Києві. Зокрема, депутати затвердили коефіцієнти використання тимчасових споруд для розрахунку розміру пайової участі. Найнижчий коефіцієнт передбачений для кіосків преси.

«Ми свідомо пішли на те, щоб майже звільнити легалізовані кіоски преси від сплати додаткових зборів. Вони сплачуватимуть від 200 до 600 грн. на рік. Таким чином, Київ захистить права підприємців – розповсюджувачів преси, що створить умови для подальшого розвитку друкованих ЗМІ у столиці. Це рішення прийнято мною спільно з представниками «Союздруку», членами громадських об`єднань. Я вдячний за підтримку, яку ця ініціатива отримала від депутатів Київради. Захист прав розповсюджувачів преси – це європейський стандарт розвитку засобів масової інформації та збереження свободи слова”, – зазначив О.ПОПОВ.

У той же час, пільги на сплату пайової участі не торкнуться тих підприємців, які торгують тютюновими виробами, алкоголем тощо – для них встановлені суворі обмеження на розташування. У порівнянні з кіосками преси, збори у бюджет міста за розповсюдження підакцизних товарів будуть більшими приблизно у 50 раз.

О.ПОПОВ також зауважив, що прийняття такого рішення дає можливість добровільно, узгоджуючи цей процес з власниками кіосків, прибрати їх з тих територій, де вони заважають життєдіяльності міста. Перш за все, це входи-виходи у метро, об`єкти загального користування.

«Одночасно з тим, місто вперше отримає податки за ту землю, де вони зараз знаходяться. За попередніми підрахунками, це близько 150-200 мільйонів на рік. Сьогодні ж, як і в усі попередні роки, ця сума прихована у тіньовому обігу, де процвітає корупція та службові зловживання», – зауважив голова КМДА.

Важливим є той факт, додав він, що столична влада ініціювала такі зміни разом із представниками бізнесу. Це говорить про те, що і місто, і самі підприємці зацікавлені у вирішенні цієї затяжної проблеми.

«Разом з тим, я хочу попередити власників тимчасових об`єктів, якщо незаконні МАФи з`являтимуться після ухвалення рішення Київради та затвердження норм розміщення, ми негайно вивозитимемо їх навіть не на штрафмайданчики, а відразу на металобрухт», – підкреслив О.ПОПОВ.