Завершився перший турнір в рамках спартакіади «Здоровий киянин»

Київ. 1 лютого. УНІАН. В Києві завершився цьогорічний турнір з футзалу, який відкривав програму Київської міської спартакіади «Здоровий киянин», яка проходитиме протягом 2012 року з двадцяти видів спорту за участю Олімпійських чемпіонів та зірок вітчизняного спорту.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, мета спартакіади – пропаганда здорового способу життя та популяризація фізичної культури серед киян. Учасниками спартакіади є збірні команди державних установ та підприємств, працівники сфери охорони здоров’я, соціальної сфери, торгівлі, комунальних підприємств, зв’язку, медіа та громадські організації м. Києва.

29 січня у спортивному комплексі Національного університету фізичного виховання та спорту України фінішував п’ятий всеукраїнський турнір з фут залу «Меморіал Володимира Баженкова». Переможцем заходу стала команда Головного управління житлового забезпечення КМДА. Загалом у турнірі взяли учать 12 команд, серед яких збірні Головного управління житлового забезпечення КМДА, МФК «Стрес», Київської міської клінічної лікарні №6, Київської міської станції швидкої допомоги, Центру «Укрчастотнагляд», Національного медичного університету ім. Богомольця, ПАТ «АК «Київенерго, ПАТ «Київхліб» та інші.

За підсумками жеребкування, команди були розбиті на чотири підгрупи по три команди в кожній. У результаті групових ігор до фінальної частини вийшло вісім команд, які за олімпійською системою і розіграли призові місця. Команди та гравці турніру були нагороджені пам’ятними кубками, дипломами та медалями ФСТ «Спартак».