На первинному ринку вартість житла у січні зросла на 0,68%

Київ. 1 лютого. УНІАН. На первинному ринку Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у січні 2012 року зросла на 0,68% - до 1 623 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за зазначений період найдешевшим залишався Деснянський район з середнім показником 1 289 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2 563 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано у Шевченківському районі – на 0,80% (16 дол.) – до 2 010 дол./кв. м, Деснянському – на 1,09% (14 дол.) – до 1 295 дол./кв. м, Святошинському – на 1,57% (21 дол.) – до 1 359 дол., Дніпровському – на 1,05% (15 дол.) – 1 438 дол., Оболонському районі – на 2,25% (36 дол.) – до 1 639 дол., Голосіївському – на 1,38% (22 дол.) – до 1 615 дол., Солом’янському районі – на 1,42% (20 дол.) – до 1 426 дол.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося у Печерському районі – на 0,54% (14 дол.) – до 2 563 дол./кв. м, Подільському – на 0,81% (12 дол.) – до 1 467 дол., Дарницькому районі – на 0,23% (3 дол.) – до 1 289 дол.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.