«Київпастранс» рахує, скільки коштів треба для міської електрички

Київ. 1 лютого. УНІАН. На найближчому засіданні сесії Київської міської ради КП «Київпастранс» внесе пропозиції для розгляду щодо змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2012 рік щодо визначення джерел додаткового фінансування на проведення робіт по вдосконаленню інфраструктури зупинкових станцій і платформ міської електрички.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Вказані роботи планується закінчити до кінця І півріччя 2012 року.

На виконання доручення голови КМДА, фахівцями КП «Київпастарнс» було надано додаткове завдання генеральній підрядній організації внести доповнення до проекту в частині вдосконалення схеми пішохідних підходів та під`їздів громадського транспорту до платформ, облаштування станцій підйомниками та ліфтами для людей з обмеженими фізичними можливостями, поліпшення освітлення на підходах до станцій та забезпечення громадськими вбиральнями.

Зараз закінчуються роботи із внесення змін до проекту, після чого буде проведено тендер на визначення постачальників вищевказаного обладнання.

Як нагадують в КМДА, міська електричка почала функціонувати у жовтні 2009 року. У минулому, 2011 році, в експлуатацію було введено 12 станцій, а об’єкт «міська електричка» передано на баланс КП «Київпастранс». За минулий рік послугами електрички скористалися 2,7 млн. пасажирів.