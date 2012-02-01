Прокуратура намагається повернути місту ділянку на о.Жуків

Київ. 1 лютого. УНІАН. Київським апеляційним господарським судом 30 січня залишено без змін рішення Господарського суду столиці від 19 грудня 2011 року, яким визнано протиправним і скасовано рішення Київради про надання ТОВ «Бузінвест» земельної ділянки на острові Жуків у Голосіївському районі міста площею 30 га вартістю 47 млн. грн. за рахунок прибережних захисних смуг і території зеленої зони.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Також повідомляється, що прокуратурою вживаються заходи щодо реального виконання зазначених судових рішень і повернення земель територіальній громаді міста.