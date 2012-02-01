У Гідропарку введуть мораторій на встановлення МАФів

Київ. 1 лютого. УНІАН. На сесію Київради 16 лютого виноситиметься проект рішення «Про запровадження мораторію на встановлення нових малих архітектурних форм на території Гідропарку для здійснення підприємницької діяльності».

Про це повідомила голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА, поінформували УНІАН у прес-службі фракції.

За словами Т.МЕЛІХОВОЇ, рішення про заборону встановлювати МАФи в Гідропарку було прийнято на першому засіданні тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки розташування на території парку відпочинку об’єктів суб’єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність, дотримання правил благоустрою та підготовки до Євро-2012.

«На жаль, прийняте на останньому пленарному засіданні рішення Київради щодо МАФів не зупинило незаконне встановлення малих архітектурних форм, а лише прискорило цей процес. Для того, щоб виправити ситуацію стосовно Гідропарку, який стане одним з центрів відпочинку під час Євро-2012 в Києві, потрібно прийняти ще одне рішення», - заявила Т.МЕЛІХОВА.

Крім того, комісією направлено звернення до голови КМДА Олександра ПОПОВА та постійних комісій Київради з проханням обов’язкового направлення для попереднього розгляду на засіданнях створеної тимчасової контрольної комісії всіх проектів рішень Київради та розпоряджень КМДА стосовно Гідропарку.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня ц.р. на сесії Київради депутати прийняли рішення, згідно з яким власникам існуючих в столиці малих архітектурних форм (МАФів), які встановлені з додержанням всіх норма та правил і мають всю необхідну документацію, дозволено працювати до кінця року за умови укладання договорів про сплату пайової участі в утримання об`єктів благоустрою Києва.

Цим же рішенням депутати встановили заборону на розміщення тимчасових споруд (ТС): на відстані меншій, ніж 20 метрів від входу (виходу) до (від) станцій метрополітену та зупинок громадського транспорту; в межах 1,5 км зони навколо НСК «Олімпійський»; в межах відведених земельних ділянок торгових центрів; у разі наявності рішення про демонтаж ТС та в інших випадках, передбачених законодавчими та нормативно-правовими актами.

За офіційною інформацією, у столиці на сьогодні діють близько 13 тис. МАФів, з яких 3 тис. - «поза законом», тобто працюють без відповідних дозволів.

За інформацією начальника управління КМДА з питань підготовки та проведення Євро-2012 Тетяна СЛИШИК, київський Гідропарк хочуть повністю віддати шведським вболівальникам під час проведення в Києві Євро-2012.