Цього року у Києві запрацюють ще 14 дитсадків

Київ. 1 лютого. УНІАН. Цього року у Києві стане на 14 працюючих дитсадків більше, заявляє голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за його словами, програмою соціально-економічного розвитку столиці на 2012 рік передбачено зведення 4 нових, реконструкцію 7 відновлених і добудову 3 прийнятих на баланс міста дитячих садків.

Зважаючи на високий рівень народжуваності, Київ запланував з 2012-го до 2015 року відновити 33 дошкільних навчальних заклади на 4880 місць та 307 груп на 6140 місць.

У 2011 році у Києві було створено 6 тис. 140 додаткових місць у дитсадках.