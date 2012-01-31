Дитсадки продовжать роботу в звичайному режимі

Київ. 31 січня. УНІАН. Дошкільні навчальні заклади Києва працюватимуть в звичайному режимі.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Головне управління освіти і науки.

Разом з тим, за дорученням голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА посилено контроль за постачанням тепла саме у дошкільних закладах. Заняття у дитсадках проводитимуться відповідно до санітарних норм.

Температура повітря в ігрових приміщеннях, приймальнях першої групи раннього віку має становити не менше 23о С. У ігрових, приймальнях другої групи раннього віку та першої молодшої групи температура має становити не менше 22о С. У групових, роздягальнях дошкільних груп – не менше 21 о С.

Температура повітря у спальнях для ясельних груп має бути не нижча, ніж 21 о С, а дошкільних груп – не нижче, ніж 19 о С. Прогулянки на вулиці допускатимуться при температурі не нижче 16°С, для старших дітей – доки стовпчик термометру не опуститься нижче відмітки -20°С.

Що стосується тимчасового припинення навчальних занять у школах, в ГУ освіти зазначили, що директорам закладів освіти доручено провести роз‘яснювальну роботу з батьками щодо організації дистанційних та індивідуальних форм навчання дітей на період призупинення занять.

Крім того, для дітей, яких батьки не можуть залишити вдома, працюватимуть групи подовженого дня.

З метою координації діяльності навчальних закладів в умовах, що склалися, у Головному управлінні освіти і науки створено оперативний штаб (тел.: 272 04 82).

Як повідомлялось, відповідно до розпорядження голови КМДА О.ПОПОВА з 1 до 5 лютого включно призупинено заняття у столичних навчальних закладах.