Німецькі ветлікарі стерилізуватимуть бездомних тварин

Київ. 31 січня. УНІАН. Лікарі ветеринарної медицини Німеччини, які перебуваютимуть в Києві до 19 лютого ц.р., безкоштовно стерилізуватимуть безпритульних тварин.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, за сприянням Принцеси Майї фон ГОГЕНЦОЛЛЕРН та директора Європейської організації захисту природи та тварин «ETN» Дитера ЕРНСТА до Києва 30 січня прибули ветеринарні лікарі для проведення заходів зі стерилізації тварин.

Передбачається, що експерти також поділяться досвідом зі столичними ветлікарями щодо

нових та ефективних методів стерилізації.

Безкоштовну стерилізацію безпритульних тварин лікарі ветеринарної медицини Німеччини дійснюватимуть на базі ветеринарних клінік КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», у громадських притулках та у притулку смт. Бородянка КП «Притулок для тварин».

Заявки щодо стерилізації безпритульних тварин прийматимуть адміністратори КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за телефонами: 515-09-16, 417-54-20, 563-94-79.