До пунктів обігріву звернулось понад 800 людей

Київ. 31 січня. УНІАН. Протягом 27-30 січня до пунктів обігріву Міністерства надзвичайних ситуацій у Києві звернулися 842 людини.

Як інформує прес-служба столичного Головного управління МНС України, намети з теплогенераторами, гарячим чаєм та продуктами харчування рятувальники встановили у 10 районах столиці.

Найбільше громадяни звернулися за обігрівом у Дніпровському районі.

Як відзначив начальник Головного Територіального управління МНС у м.Києві Олександр ТОПОЛОВ, функціонування 10 пунктів обігріву забезпечують сили МНС столиці За його словами, в таких місцях співробітники МНС, соціальні служби та медики працюють в цілодобовому режимі.

Подібні заходи Міністерство проводить не перший рік. Робота мобільних пунктів обігріву організована при сприянні районних державних адміністрацій столиці, Товариства Червоного Хреста України та Всеукраїнського Благодійного Фонду «Соціальне партнерство».

За словами президента Всеукраїнського Благодійного Фонду "Соціальне партнерство" Артема МАКЄЄВА, ініціативу рятувальників Фонд вже сьогодні підтримав гарячою їжею.

В свою чергу голова Деснянської районної організації Товариства Червоного Хреста Валентина РОМАНЮК зазначила, що надати необхідну допомогу постраждалим від морозів можуть усі бажаючі. "Людям ми надаємо не тільки медичну допомогу, а й вдягаємо їх у теплі речі.

Пункти обігріву як у Києві, так і по всій Україні будуть функціонувати до завершення періоду низьких температур .

Як інформують в столичному МНС, пункти обігріву у Києві функціонують за адресами: Печерський ландшафтний парк „Співоче поле” (Печерський р-н.); парк Куренівський (Подільський р-н.); вул. Малиновського, 4-6 (Оболонський р-н.); парк „Перемога” (Дніпровський р-н.); парк „Нивки” (Шевченківський р-н.); вул. Касіяна, 7 (Голосіївський р-н.); пр-т Лесі Курбаса, 8 на території парку „Інтернаціональний” (Святошинський р-н.);

вул. Кошиця, 5 (Дарницький р-н.); вул. Жукова, 1315 (Деснянський р-н.); вул. Механізаторів, 1 (Солом’янський р-н).