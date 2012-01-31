КМДА оприлюднила телефони диспетчерських служб

Київ. 31 січня. УНІАН. У зв’язку з погіршенням погодних умов та з метою оперативного реагування на проблеми Київська міська державна адміністрація оприлюднила телефони районних диспетчерських служб і просить мешканців столиці повідомляти про несвоєчасне прибирання території міста від снігу, накрижень та бурульок.

Згідно з повідомленням прес-служба КМДА, у Голосіївському районі – тел. диспетчера: 525-91-74, служба оперативного реагування: 529-66-66;

у Дарницькому районі – диспетчер: 560-71-64, служба оперативного реагування: 560-66-66;

у Деснянському – диспетчер: 515-47-75, служба оперативного реагування: 515-66-66;

у Дніпровському – диспетчер: 513-46-68, служба оперативного реагування: 559-66-66;

у Оболонському районі – диспетчер: 468-40-85, служба оперативного реагування: 419-66-66;

у Печерському – диспетчер: 280-56-68, служба оперативного реагування: 280-66-66;

у Подільському – диспетчер: 425-05-40, служба оперативного реагування: 417-66-66;

у Святошинському – диспетчер: 424-31-73, служба оперативного реагування: 424-66-66;

у Солом’янському – диспетчер: 249-09-79, служба оперативного реагування: 248-66-66;

у Шевченківському районі – диспетчер: 235-13-99, служба оперативного реагування: 235-66-66.