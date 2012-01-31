Табачник оголосив конкурс на посаду ректора КПІ

Київ. 31 січня. УНІАН. Міністерство освіти і науки, молоді і спорту оголосило конкурс на зайняття посади ректора Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міносвіти.

Як зазначається у повідомленні, 30 січня на засіданні уряду прийнято постанову Кабінету міністрів України щодо внесення змін до Статуту НТУУ «Київський політехнічний інститут» з метою приведення його у відповідність до законодавства України. У прес-службі наголосили, що таким чином урядовим рішенням усунуто перешкоди в оголошенні конкурсу на зайняття посади ректора, які виникали у зв’язку з невідповідністю Статуту цього вищого навчального закладу із законодавством.

У зв’язку з цим 30 січня 2012 року видано наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 87 «Про оголошення конкурсу на зайняття посади ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Згідно з наказом, контроль за виконанням наказу покладено на першого заступника міністра Євгена СУЛІМУ.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня 2011 року майже 5 тисяч студентів КПІ прийшли до Міносвіти з вимогою зустрічі з міністром Дмитром ТАБАЧНИКОМ. Акція була викликана тим, що вже півтора місяці студентський і трудовий колектив КПІ не могли отримати відповіді від міністерства, коли буде оголошено конкурс на заміщення посади ректора КПІ і хто очолить виш з 1 листопада, коли завершувалась каденція діючого ректора Михайла ЗГУРОВСЬКОГО.

1 листопада Д.ТАБАЧНИК призначив М.ЗГУРОВСЬКОГО в.о. ректора НТУУ «КПІ» з 2 листопада і до “заміщення вакантної посади ректора в установленому порядку”.

15 грудня представники колективу КПІ пообіцяли вдатися до акцій протесту, якщо Міносвіти не оголосить конкурс на заміщення посади ректора.

За їхніми словами, 1 грудня перший заступник міністра освіти Є.СУЛІМА письмово поінформував університет, що начебто конкурс планується оголосити після приведення Статуту НТУУ «КПІ» у відповідність до Закону України «Про вищу освіту».

За словами голови профкому співробітників НТУУ «КПІ» Віталія МОЛЧАНОВА, цим листом Міносвіти фактично поставив під сумнів легітимність чинного статуту вишу, затвердженого постановою уряду та указом Президента.

Заступник голови Наукового товариства студентів та аспірантів НТУУ «КПІ» Валерій БУНЯК припустив, що насправді зволікання з оголошенням конкурсу на посаду ректора вишу не пов’язане зі Статутом. «Я думаю, що може бути дві цілі. Перша - привести статут до затвердження Міністерством науки, освіти, молоді та спорту, тобто фактично міністерство хоче дезавуювати указ Президента про те, що статут затверджується Кабінетом міністрів», - сказав В.БУНЯК.

Ще одна мета, на його переконання, полягає в тому, щоб дестабілізувати ситуацію у колективі і якимись провокативними діями добитися зміни керівництва університету.