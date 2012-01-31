В Києві може з’явитись меморіальна дошка Столипіну

Київ. 31 січня. УНІАН. Міністр культури України Михайло КУЛИНЯК виступає за відкриття в Києві меморіальної дошки прем’єр-міністру царської Росії Петру Столипіну.

Про це він заявив сьогодні журналістам у Києві, коментуючи інформацію про намір міністерства культури Росії подарувати Києву пам’ятник П.Столипіну.

«Ведуться різні розмови як про меморіальну дошку, так і про пам’ятник. Я думаю, це питання більше до науковців», - сказав М.КУЛИНЯК.

Він наголосив, що спогад про П.Столипіна у Києві повинен бути, оскільки він має відношення до міста, хоча й трагічне. «Особисто я більше схиляюся до дошки», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, постійна комісія Київради з питань культури та туризму не підтримала пропозицію Міністерства культури РФ територіальній громаді Києва прийняти в дар пам’ятник Столипіну. Депутат Київради Олександр БРИГИНЕЦЬ, який є головою комісії Київради з питань культури та туризму, повідомив, що з відповідною пропозицією - подарувати пам’ятник киянам - звернувся міністр культури Російської Федерації Олександр АВДЄЄВ до київської влади.

«Саму ідею подарувати Україні пам’ятник людини, яка завдала великої шкоди України, я розглядаю як провокацію або вкрай необдуману дію. Як на мене, пам’ятник Героям Крут є більш доречним в Москві, ніж пам’ятник Столипіну в Києві. Адже Герої Крут боролись не стільки з росіянами, скільки з «червоною чумою», яка завдала непоправної шкоди і самій Росії. Столипін же своїми реформами знищив українське селянство, українські традиції, змусив значну частину українців переїхати до Сибіру, таким чином обезкровивши українські землі», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

«Я не хочу оцінювати дії Столипіна і нагадувати про ті його дії, які були спрямовані на шкоду Україні і на підтримку царя. Я не хочу говорити про те, що на думку багатьох експертів, Столипін був запеклим російським шовіністом. Переконаний, що при всьому різноманітті політичних поглядів, які є в Україні, знайдуться й ті, хто інакше оцінює діяльність Столипіна. Тому зосереджусь на іншому аспекті: сьогодні ми повинні робити те, що об’єднує громаду, а не те, що її роз’єднує”, - заявив О.БРИГИНЕЦЬ і додав, що потрібно встановлювати пам’ятники тим, хто зробив внесок в розвиток України.