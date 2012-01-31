На НСК «Олімпійський» у серпні може виступити Мадонна

Київ. 31 січня. УНІАН. Співачка Мадонна може виступити з концертом на НСК «Олімпійський» у другій половині серпня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ.

«НСК «Олімпійський» веде переговори, і якщо вони закінчаться успішно, то в другій половині серпня Мадонна виступить на НСК «Олімпійський», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Також він повідомив, що в травні 2012 року буде презентована програма культурно-масових заходів для гостей Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, з лютого цього року в містах, які приймають чемпіонат, пройдуть спеціальні тренінги з міськими властями щодо організації дозвілля і культурної програми для гостей Євро-2012.