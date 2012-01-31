Депутати не хочуть віддавати Зоопарк у держвласність

Київ. 31 січня. УНІАН. В Київраді розглядають питання щодо передачі столичного зоопарку з муніципальної у державну власність.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби фракції «Республіка Київ» в Київраді.

За інформацією голови постійної комісії Київради з питань екологічної політики, голови депутатської фракції «Республіка Київ», голови Партії Зелених України Дениса МОСКАЛЯ, постійна комісія Київради з питань гуманітарної політики відмовилася передавати Київський зоопарк до держвласності - до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів України.

«Безумовно, Київський зоопарк уже став одним із символів столиці. І передача його до державної власності була би недоцільною. До того ж, столична влада почала приділяти значну увагу розвитку звіринцю та виділяти на це гроші. Зокрема, у поточному році планується провести реконструкцію та технічне переоснащення низки павільйонів закладу», - наголосив Д.МОСКАЛЬ.

Він зауважив, що у 2012 році Київ проведе технічне переоснащення «Острова звірів», павільйону «Пташник», реконструює лев’ятник під павільйон для утримання дрібних хижаків та збудує літні експозиційні вольєри. На ці заходи у Програмі соціально-економічного розвитку передбачено 6 млн. 552,5 тис. грн. Ще 5 млн. 947,5 тис. грн. на реконструкцію зоопарку, за пропозицією Д.МОСКАЛЯ, буде спрямовано за рахунок кошів міського фонду охорони навколишнього природного середовища.

«Переконаний, що всі ці заходи обов’язково покращать ситуацію у столичному зоопарку і нам більше не доведеться червоніти перед європейцям за його стан, тим більше у рік проведення Євро-2012», - зазначив Д. МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 р. Міністерство екології та природних ресурсів надіслало лист КМДА з ініціативою передати Київський зоопарк у державну власність. В міністерстві впевнені, що зможуть навести лад в зоопарку вже до Євро-2012 та поліпшити умови утримання тварин. Як заявив тоді міністр екології Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ, в 2012 р. для зоопарку вони зможуть виділити 100 млн. грн.

Депутат Київради, голова комісії з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ впевнений, що така ініціатива міністерства проблеми зоопарку не вирішить.

У свою чергу заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ наприкінці року запевнив: "Принципова позиція - забудови цієї території не буде, зоопарк буде в комунальній власності, і на цьому місці буде зоопарк".