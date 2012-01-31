«УДАР» стурбований питанням муніципальних надбавок

Київ. 31 січня. УНІАН. Заяви столичної влади про те, що голова КМДА Олександр ПОПОВ гарантує збереження муніципальних надбавок педагогічним працівникам, не відповідають дійсності, заявляють у депутатській фракції «УДАР Віталія Кличка» в Київраді.

Про це говориться в повідомленні прес-служби фракції з посиланням на заступника голови фракції «УДАР» Наталію НОВАК.

«Міська влада відверто обманює киян, адже в столичному бюджеті на 2012 рік кошти на виплату муніципальних надбавок не передбачені. А обіцянки чиновників – ніщо інше, як маніпуляції», - заявила Н.НОВАК.

Як зазначають у фракції, існують стимулюючі надбавки, які фінансуються державою, передбачені законом та є обов’язковими. Натомість, муніципальні надбавки, які були ініційовані депутатами у 2007 році, є додатковим соціальним захистом бюджетних працівників.

Н.НОВАК зазначає, що крім надбавок від держави медики та вчителі отримували ще й 20% надбавку від міста. Однак, стверджує вона, цього року чиновники відмовилися закласти необхідні кошти в бюджеті Києва.

«Ми пропонували міській владі передбачити фінансування цих надбавок. Відповідь була одна – немає грошей. Тепер же влада намагається зробити гарну міну при поганій грі, навмисне «плутаючи» державні та столичні кошти. Однак висновок простий – цього року муніципальні надбавки в бюджеті не передбачені”, - заявила Н.НОВАК.

Як повідомляв УНІАН, вчора в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації зазначалось, що міська влада гарантує збереження муніципальних надбавок усім педагогічним і технічним працівникам.