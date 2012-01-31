«УДАР» стурбований питанням муніципальних надбавок
Щодо доходів вчителів
Київ. 31 січня. УНІАН. Заяви столичної влади про те, що голова КМДА Олександр ПОПОВ гарантує збереження муніципальних надбавок педагогічним працівникам, не відповідають дійсності, заявляють у депутатській фракції «УДАР Віталія Кличка» в Київраді.
Про це говориться в повідомленні прес-служби фракції з посиланням на заступника голови фракції «УДАР» Наталію НОВАК.
«Міська влада відверто обманює киян, адже в столичному бюджеті на 2012 рік кошти на виплату муніципальних надбавок не передбачені. А обіцянки чиновників – ніщо інше, як маніпуляції», - заявила Н.НОВАК.
Як зазначають у фракції, існують стимулюючі надбавки, які фінансуються державою, передбачені законом та є обов’язковими. Натомість, муніципальні надбавки, які були ініційовані депутатами у 2007 році, є додатковим соціальним захистом бюджетних працівників.
Н.НОВАК зазначає, що крім надбавок від держави медики та вчителі отримували ще й 20% надбавку від міста. Однак, стверджує вона, цього року чиновники відмовилися закласти необхідні кошти в бюджеті Києва.
«Ми пропонували міській владі передбачити фінансування цих надбавок. Відповідь була одна – немає грошей. Тепер же влада намагається зробити гарну міну при поганій грі, навмисне «плутаючи» державні та столичні кошти. Однак висновок простий – цього року муніципальні надбавки в бюджеті не передбачені”, - заявила Н.НОВАК.
Як повідомляв УНІАН, вчора в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації зазначалось, що міська влада гарантує збереження муніципальних надбавок усім педагогічним і технічним працівникам.