Підписання Меморандуму про співробітництво між КМДА та "Cisco Systems Management B.V."

1 лютого о 12.00 за участю заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Пузанова відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво в галузі розвитку та впровадження інформаційних і телекомунікаційних технологій між Київською міською

державною адміністрацією та компанією «Cisco Systems Management B.V.».

Після зустрічі о 12.20 відбудеться брифінг О.Пузанова та керуючого директора «Cisco» в Росії, країнах СНД та Грузії Павла Бетсіса.

Адреса проведення: вул. Хрещатик, 36, зала засідань 5-го поверху (к. 514).