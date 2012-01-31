Підписання Меморандуму про співробітництво між КМДА та "Cisco Systems Management B.V."
13:46, 31 січня 2012Київ
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1 лютого о 12.00 за участю заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Пузанова відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво в галузі розвитку та впровадження інформаційних і телекомунікаційних технологій між Київською міською
державною адміністрацією та компанією «Cisco Systems Management B.V.».
Після зустрічі о 12.20 відбудеться брифінг О.Пузанова та керуючого директора «Cisco» в Росії, країнах СНД та Грузії Павла Бетсіса.
Адреса проведення: вул. Хрещатик, 36, зала засідань 5-го поверху (к. 514).
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