У школах з 1 лютого тимчасово призупинено навчання

12:56, 31 січня 2012
Київ
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Поки до понеділка

Київ. 31 січня. УНІАН. З 1 лютого 2012 року, у столичних школярів, студентів училищ і технікумів, а також комунальних вишів І-ІІ рівнів акредитації розпочинаються вимушені канікули.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, тимчасове призупинення занять в освітніх закладах оголосили у зв’язку із зниженням температури в Києві. Адже за прогнозами Гідрометцентру уже в середу показники термометрів сягнуть 28° С з позначкою мінус. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ напередодні підписав відповідне розпорядження.

«Нам природа влаштувала екзамен, який ми обов’язково повинні витримати і скласти з позитивною оцінкою. Тільки-но завершились снігопади, як вдарили морози. Давно уже не було такого, щоб температура знижувалася до -28 градусів за Цельсієм. Тому ми змушені будемо відпустити всіх наших дітей, зі шкіл та ПТУ, і вони відпочиватимуть щонайменше до понеділка», – повідомив О.ПОПОВ.

Згідно з відповідним розпорядженням, занять у школах не буде до 5 лютого, утім, за словами голови КМДА, якщо морози не спадуть за тиждень – канікули продовжать. Водночас, О.ПОПОВ доручив головам районних держадміністрацій впродовж цих днів виконати усі необхідні роботи, аби забезпечити навчальні заклади столиці безперебійним теплом та гарячим водопостачанням.

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