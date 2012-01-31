В КМДА створено робочу групу щодо повноти плати за землю

Київ. 31 січня. УНІАН. В Київській міській державній адміністрації створено робочу групу щодо спільного відпрацювання питань повноти надходжень плати за землю.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА №113 від 25 січня 2012 р, текст якого оприлюднено на офіційному порталі столичної влади.

Як зазначено в документі, основними завданнями робочої групи є сприяння взаємодії органів виконавчої влади з Державною податковою службою щодо відпрацювання питань по надходженню плати за землю , а також підготовка пропозицій стосовно визначення шляхів, механізмів та способів вирішення відповідних питань по повноті вказаної плати.

Відповідно до покладених на робочу групу завдань, вона здійснює моніторинг інформації щодо надходжень плати за землю, здійснює аналіз справ та розробляє й подає органам виконавчої влади пропозиції та рекомендації щодо проблемних питань та виявлення резервів збільшення надходжень плати за землю.

Згідно з розпорядженням, робочу групу очолив голова КМДА Олександр ПОПОВ. Заступниками голови робочої групи призначені заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО та голова комісії з проведення реорганізації ДПА у м.Києві, голова ДПА Києва Ірина НОСАЧОВА (за згодою); секретарем робочої групи – начальник відділу планування доходів бюджету Головного фінансового управління КМДА. Всього до складу робочої групи мають ввійти 34 посадові особи.